В баре гостиницы Чебоксар взорвался газовый баллон, пострадали восемь человек

В гостинице в Чебоксарах взорвался газовый баллон, сообщила прокуратура Чувашии. По данным республиканского минздрава, в результате взрыва пострадали восемь человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ситуация находится на контроле министерства и правоохранительных органов республики.

Инцидент произошел на Ярославской улице. По словам старшего помощника прокурора Чувашии Алексея Якушева, в гостинице произошел разрыв баллона с газом, который находился под давлением. По предварительной версии, газ взорвался под барной стойкой.

На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Александр Марков. Прокуратура начала проверку по факту ЧП. Ведомство установит детали и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка организации безопасности при эксплуатации кухонного и иного оборудования в помещении ресторана.

Дмитрий Ларин, Казань