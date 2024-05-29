Восемь белгородских населенных пунктов остались без света из-за обстрела ВСУ

ВСУ атаковали хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области с помощью БПЛА. При сбросе боеприпаса была повреждена линия электропередачи. Это привело к отключению света на хуторах Мухин, Марьино, Панков, в поселках Красное, Первомайский, Ленинский, а также частично в селах Вознесеновка и Нежеголь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

Энергетики приступят к устранению последствий обстрела после согласования с Минобороны РФ, уточнил глава региона.

По его словам, при сбросе боеприпаса также пострадал частный дом, используемый собственниками в качестве летней дачи. В момент атаки там никого не было.

По данным Минобороны РФ, ночью 29 мая над Белгородской областью уничтожили один беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град». О последствиях атак не сообщается.

Алина Морозова

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