Из-за ДТП на дамбе КАД водители фур попали в больницу

Водители двух грузовых автомобилей пострадали в результате аварии на участке КАД в районе комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Двое мужчины попали в медучреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция ведет проверку по аварии, которая ограничила проезд по магистрали в двух направления. За рулем Isuzu Forward был 39-летний водитель, мужчина неверно выбрал скорость движения, в результате чего не вошел в поворот перед съездом в Кронштадт и врезался в бетонное ограждение.

За машиной следовала другая фура с полуприцепом, грузовик вез песок. Чтобы предотвратить столкновение, водитель попытался объехать машину, но кузов фуры развернуло и транспортное средство завалило на бок.

«В результате ДТП травмы получили оба водителя, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести»,— сказано в сообщении полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ДТП с участием двух фур произошло утром 29 мая. Авария отразилась на движении транспорта по магистрали.

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