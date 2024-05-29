Авария заблокировала движение на дамбе КАД в двух направлениях

Дорожно-транспортное происшествие заблокировало путь автомобилей на дамбе КАД в двух направлениях. Авария произошла на участке, где идут работы по реконструкции развязки «Котлин», сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

По информации учреждения, происшествие произошло 29 мая в 7:12. В результате инцидента автомобилисты не могут следовать как в сторону Горской, так и в сторону Бронки. Как уточняет 78.ru, предварительно известно, что на участке КАД опрокинулись две фуры, одна из них была нагружена песком.

«Информация о происшествии уточняется. На место происшествия вызнаны экстренные службы»,— добавили в пресс-службе КЗС.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что иномарка сбила девятилетнего пешехода на Тверской улице в Петербурге.

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