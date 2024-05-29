Песков считает, что СМИ могут называть или не называть Зеленского президентом

Журналистов не ограничивают в возможности называть Владимира Зеленского президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, это вопрос юридической квалификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вы журналист. Вы можете называть так, как вам представляется это целесообразным. Вас в этом не ограничивают»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос о том, как называть господина Зеленского. Представитель Кремля отметил, что существуют разные точки зрения, но эта тема «в любом случае прежде всего для юридической квалификации правовой системы самой Украины».

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024-го. Выборы в стране в этом году были отменены из-за действующего военного положения, которое неоднократно продлевалось после введения Россией войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Президент РФ Владимир Путин отметил, что 111-я статья конституции Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, о полномочиях президента ничего не сказано.

О легитимности действующего президента Украины — в публикации «Ъ» «Есть ли власть у Владимира».

Леонид Уварчев