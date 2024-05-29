IBC Real Estate: ввод офисов в Москве в 2024 году может стать рекордным

Объем ввода новой офисной недвижимости в Москве по итогам 2024 года может составить 760 тыс. кв. м, что превысит значение прошлого года более чем в 2,5 раза, заявила член совета директоров, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Впрочем, пока, по предварительным итогам первого полугодия, новое строительство составит всего 51 тыс. кв. м.

«Возникает вопрос: если мы почти в середине года, то где тут 760 тыс. кв. м? Мы ожидаем ввод башен Moscow Towers площадью 260 тыс. кв. м, "Сколково" от Milhouse, комплекс AHEAD от компании VOS'HOD на Кутузовском проспекте, может быть введена штаб-квартира "Яндекса". Много проектов, но всю эту активность девелоперы должны показать во втором квартале»,— рассказала госпожа Белова во время конференции «Офисы с "Коммерсантом"».

По предварительным прогнозам, объем сделок на офисном рынке Москвы за первое полугодие составит 600 тыс. кв. м, показатель по вакансии будет на уровне 6,9%. Наибольшее снижение вакансии ожидается в классе А, поскольку с рынка стремительно уходят предложения в ключевых зданиях, усиливается конкуренция за качественные офисы с отделкой.

Эксперт также отметила, что средневзвешенная ставка аренды по классу А за первое полугодие снизилась на 4% к результату на конец 2023 года в связи с вымыванием крупного объема дорогих предложений. Однако фактически запрашиваемые ставки продолжают расти.

Среди ключевых трендов на рынке офисной недвижимости госпожа Белова отметила следующие: дефицит офисов с качественной отделкой; реализация новых объектов преимущественно на продажу, а не сдача в аренду; крупные сделки со стороны госсектора; формирование новых деловых локаций.

Как ранее писал «Ъ», спрос на столичные офисы стал рекордным за последние десять лет. С января по апрель 2024-го на рынке реализовано более 300 тыс. кв. м, что является самым высоким квартальным показателем с 2014 года. Треть этого объема пришлась на продажу и две трети — на аренду.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Бизнес меняет подход к офисам».