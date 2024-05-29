Бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков назначен главным тренером ФК «Кайрат»

Футбольный клуб «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) объявил о назначении главным тренером команды 41-летнего российского специалиста, бывшего игрока петербургского «Зенита» Александра Кержакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Приветствуем Александра Анатольевича в команде и желаем ему больших успехов»,— говорится в сообщении на сайте «Кайрата».

Напомним, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Помимо «Зенита», он играл за испанскую «Севилью», швейцарский «Цюрих» и московское «Динамо». За свою карьеру выигрывал Кубок УЕФА, Кубой и Суперкубок Испании, Кубок Швейцарии. В составе «Зенита» три раза побеждал в чемпионате России.

После завершения игровой карьеры Александр Кержаков работал в академии ФК «Зенит», затем тренировал юношеские сборные России разных возрастов, возглавлял футбольные клубы «Томь» и «Нижний Новгород», кипрский «Кармиотисса» и сербский «Спартак» (Суботица). В этом году специалист прошел стажировку в испанской «Севилье» и итальянском «Интере».

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