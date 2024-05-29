Компания ради сохранения машины погасила в Петербурге долг в 4 млн рублей

Строительная компания закрыла образовавшуюся задолженность в 4 млн рублей, чтобы сохранить автомобиль Lada Largus, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

На решение проблемы у организации ушло 20 минут — за это время представители нашли необходимые 4 млн рублей (задолженность перед партнером). Принадлежащий компании автомобиль отечественного производства был обнаружен у Дворцовой площади.

В транспортном средстве находился представитель организации. Члены мобильной группы «Поток» в рамках рейда сообщили ему об имеющейся задолженности 3,6 млн рублей. Позже судебные приставы связались с гендиректором фирмы и уведомили, что в случае, если долг не будет погашен, они арестуют машину.

«Также он оплатил исполнительский сбор в размере 260 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительного документа. Процедура оплаты долга заняла буквально 20 минут, после чего водитель продолжил свой путь»,— говорится в сообщении службы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка получила 2,5 млн рублей из-за нарушений при увольнении.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте