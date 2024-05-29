В Ярославле москвичка похитила двухлетнего ребенка

В Ярославле 32-летняя жительница Московской области похитила маленькую дочь своей знакомой. Ребенка нашли меньше чем за сутки. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Утром в Telegram-канале УМВД по Ярославской области были объявлены поиски несовершеннолетней девочки и 32-летней женщины. По мнению следствия, москвичка в ночь с 28 на 29 мая гуляла с ребенком на детской площадке во дворе дома на Московском проспекте. Воспользовавшись отсутствием родителей, женщина увела девочку в неизвестном направлении. По данным источника «Ъ-Ярославль», она была подругой матери ребенка и, приезжая из Московской области, гуляла и проводила время с ее дочерью.

Следственный отдел по Фрунзенскому району города Ярославля СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Ребенка нашли около 11 часов сегодня, 29 мая, на другом конце города — на улице Юности. В поисках принимали участие правоохранительные органы и поисково-спасательный отряд «Ярспас».

«Благодаря совместным действиям девочка была найдена. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователи проводят следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения»,— сообщили в СУ СК по Ярославской области.

По данным источника «Ъ-Ярославль», женщина год назад потеряла ребенка и решила, что теперь будет сама заниматься воспитанием дочери подруги. Сейчас ребенка передают матери. Прокуратура Ярославской области поставила на контроль результаты расследования уголовного дела.

Алла Чижова, Ярославль