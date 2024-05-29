В Краснодаре женщина совершила самосожжение

Следственные органы проворят проверку по факту гибели в Краснодаре женщины, которая, по предварительной информации, совершила самосожжение, рассказали «Ъ» в следственном управлении СКР по региону. Других подробностей происшествия в правоохранительных органах не сообщают.

По данным Telegram-каналов, погибшая позиционировала себя в качестве лайф-коуча, психолога и писателя. Происшествие произошло днем 28 мая, женщина пришла на территорию Кубанского государственного аграрного университета и совершила самоубийство. Мотивы поступка женщины устанавливаются.

Анна Перова, Краснодар