«Фобос»: купальный сезон в центральной России открыт

Верхний слой воды большинства рек в Московской области прогрелся до 18°С, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, купальный сезон в центральной России можно считать открытым.

«Поверхностный слой воды прогрелся до +18°С на большинстве рек региона, до +19°С — на реке Москва у Звенигорода. Это нижний передел комфорта, а значит, можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт»,— сказал ТАСС господин Тишковец.

Столичный Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах отдыха: Тропарево и Большой городской пруд, а также Черное озеро в Зеленограде.

В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за повышенной пожароопасности. По прогнозу синоптиков, сегодня, 29 мая, в столице будет 28–30°C (в Подмосковье 25–30°C), переменная облачность, без осадков. 30 мая температура в Москве и области сохранится на том же уровне.

О жаре в Москве — в материале «Ъ FM» «Кондиционеры заправляются к жаре».

Лаура Кеффер