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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре контрактник осужден за попытку продать вывезенное с фронта оружие

Кущевский районный суд Краснодарского края признал военнослужащего виновным в покушении на незаконный сбыт оружия, вывезенного из зоны СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года с отбыванием в колонии строгого режима.

Фамилию подсудимого пресс-служба судов не сообщает. На сайте Кущевского районного суда указано, что приговор о покушении на незаконный сбыт оружия, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ), вынесен в отношении Александра Волчкова.

По данным суда, в июле 2023 года контрактник, находясь в зоне проведения специальной военной операции, получил у неизвестного лица автоматическую винтовку калибра 5,56 мм, автомат АК-74 и три магазина к винтовкам калибра 5,56 мм. После этого военнослужащий спрятал оружие в раме под кузовом автомобиля КамАЗ, на котором направился в Краснодарский край. На въезде в регион в Кущевском районе грузовик был остановлен, сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли спрятанный арсенал.

В ходе следствия и суда Александр Волчков признал вину в незаконном приобретении оружия, утверждая, что он не собирался продавать винтовку и автомат, а намеревался оставить их себе. Суд согласился с доводами обвинения, что подсудимый планировал сбыть оружие неустановленным лицам.

Анна Перова, Краснодар

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