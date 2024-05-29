Песков: на Украине закон — что дышло

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация вокруг полномочий президента Украины Владимира Зеленского требует юридической квалификации. По его мнению, атрибуты политической системы в стране есть и они должны функционировать, несмотря на частые изменения в законодательстве.

Господин Песков прокомментировал информацию ведущему «России 1» Павлу Зарубину, он опубликовал видео беседы в Telegram. Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о частых изменениях в украинских законах. «Это действительно так, на них посягали неоднократно, и уж там точно "закон — что дышло", но сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификаций, то есть должна быть юридическая квалификация, то, о чем говорил президент»,— сказал представитель Кремля.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024-го. Выборы в стране в этом году были отменены из-за действующего военного положения, которое неоднократно продлевалось после введения Россией войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Президент РФ Владимир Путин отметил, что 111-я статья конституции Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, о полномочиях президента ничего не сказано.

О легитимности действующего президента Украины — в публикации «Ъ» «Есть ли власть у Владимира».