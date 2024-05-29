«Когда человек не может снять наличные, у него создается впечатление финансового кризиса»

В марте новым руководителем Северо-Западного банка Сбербанка был назначен Дмитрий Суховерхов, который ранее возглавлял уральское подразделение кредитной организации. Его предшественник — Виктор Вентимилла Алонсо, занимавший эту должность более семи лет, перешел на работу в «Сберлизинг». В эксклюзивном интервью «Ъ-СПб» Дмитрий Суховерхов рассказал о кадровых изменениях в банке, региональной специфике, штаб-квартире на намыве и трансформации розничной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Северо-Западного банка Сбербанк Дмитрий Суховерхов

Фото: ПАО «Сбербанк» Председатель Северо-Западного банка Сбербанк Дмитрий Суховерхов

Фото: ПАО «Сбербанк»

— Какие основные задачи перед вами стоят в новой должности?

— Мы не являемся добывающей или обрабатывающей компанией, поэтому наша главная ценность — доверие клиентов, которое напрямую зависит от профессионализма сотрудников. Соответственно, основные задачи связаны с развитием команды и выстраиванием долгосрочных отношений с клиентами. Это означает, что «Сбер» должен не продавать готовые продукты, а помочь клиенту осознать свои потребности и предложить комплексное решение. К примеру, если деньги нужны на короткий срок, то вместо потребительского кредита лучше оформить кредитную карту, и мы должны это подсказать. Именно такой подход заложен в принцип человекоцентричности, на котором основана наша стратегия развития.

— В чем вы видите основные источники роста?

— У нас нет какой-то выпадающей зоны внимания. Глобально фокус «Сбера» остается неизменным. Это решение финансовых вопросов клиентов, кредитование разных сегментов рынка, обеспечение безопасности расчетов и сохранности данных. Мы традиционно являемся лидерами по обслуживанию физлиц и планируем наращивать долю рынка. Большие планы связаны с развитием в сегменте кредитных карт, которые набирают популярность по мере повышения финансовой грамотности населения. В работе с юридическими лицами сохраняют актуальность как традиционные сервисы, так и более сложные финансовые инструменты.

Значительные возможности дает развитие цифровой экосистемы. На начальном этапе наши планы вызывали скепсис, но сейчас большинство банков идут по этому пути, но уже на позиции догоняющих. К важным направлениям также относятся сотрудничество с Санкт-Петербургом и другими регионами Северо-Запада, продвижение ESG-повестки, борьба с социальным мошенничеством.

— Произошли ли какие-то кадровые перестановки после вашего назначения?

— У «Сбера» единая для всех регионов политика формирования команды. На уровне высшего менеджмента работает система ротации, что подтверждает мое появление на Северо-Западе.

Необходимости в каких-то кардинальных изменениях я не вижу, поскольку существующая команда — одна из самых сильных в стране. Но это не отменяет точечных кадровых изменений.

В апреле новым зампредом по корпоративному бизнесу стал Сергей Тютин. Предыдущий руководитель — Роман Львов — решил уйти из банка еще до моего назначения, и его преемник был определен в ходе конкурса.

— Вы работали на Урале, Дальнем Востоке и юге. В чем специфика Северо-Западного региона по сравнению с ними?

— Есть очевидные вещи, которые значимы для нашего бизнеса. Санкт-Петербург, где сосредоточен основной потенциал, отличается от других городов более высокой долей рынка, которую занимают региональные банки. Другая особенность города — высокая доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики, а соответственно, и занятых там людей. Исторически важную роль в экономике Санкт-Петербурга и Северо-Запада в целом играли порты, на которые повлияли международные изменения. Развитие бизнеса в регионе должно происходить с учетом этой специфики.

— Ожидаете ли вы замедления банковского рынка в 2024 году в условиях роста ключевой ставки и ужесточения денежно-кредитной политики?

— Конечно, мы развиваемся вместе с экономикой, и от ее динамики зависят наши темпы роста. Скорее всего, замедление действительно произойдет, но каких-либо пессимистических ожиданий у меня нет. В кризисные моменты на первый план выходит вопрос доверия к банкам. В этом плане у «Сбера» как опорного банка страны, который успешно прошел все кризисы, есть преимущество, что позволит развиваться быстрее конкурентов. К тому же наша доля в регионе пока ниже по сравнению с некоторыми другими рынками, что дает хороший задел для дальнейшего роста.

— В начале года объем выдачи снизился из-за роста ставок и требований к заемщикам. Насколько это долгосрочная тенденция?

— Уже в марте спрос начал восстанавливаться, а апрель показал гораздо лучшие результаты. В результате по итогам четырех месяцев ипотечный портфель на Северо-Западе вырос на 0,6% и составил 1,2 трлн рублей. Безусловно, это связано с отсутствием информации о будущем льготных программ. На ситуацию также влияют традиционная сезонность спроса и ценовая политика застройщиков.

— Дальнейшее развитие рынка ипотеки будет определяться объемом господдержки или есть еще какие-то факторы?

— Это не единственный, но определяющий фактор. Инвестиции в жилую недвижимость традиционно пользуются популярностью у населения, что, в том числе, сказалось на объеме выдачи ипотеки. Число альтернативных инструментов снижается, поэтому многие пользовались ипотечными госпрограммами для более эффективного инвестирования собственных средств.

Несмотря на возможные изменения, мы все равно видим ипотеку одним из драйверов прироста портфеля. При любом сценарии у нас сохранится органическое преимущество в виде широкой розничной сети, доверия клиентов, цифровых сервисов и работы в разных клиентских сегментах.

— Чем завершился спор между банками и застройщиками по поводу комиссии за выдачу? Поставлена ли в нем точка?

— Ситуация меняется от месяца к месяцу, но мне кажется, что со всеми партнерами было найдено разумное решение.

— На каких условиях вы сейчас работаете с застройщиками?

— Эти условия живые и меняются в зависимости от конъюнктуры рынка, от того, финансируем ли мы проект застройщика, является ли компания нашим зарплатным клиентом и так далее. Как основной участник рынка ипотеки и самый крупный кредитор строительной отрасли «Сбер» заинтересован в продолжении взаимовыгодного партнерства с застройщиками.

— Как курс Центробанка на охлаждение рынка потребкредитования сказывается на объемах выдачи?

— Спрос на кредиты остается устойчивым. С января по апрель портфель потребительских кредитов по Петербургу вырос на 5%, до 142 млрд рублей, по Северо-Западному региону в целом на 3%, до 407,2 млрд рублей.

— Как вы работаете с рисками в этом сегменте? Платежеспособные клиенты зачастую откладывают решение об оформлении кредита из-за высокой ставки, тогда как более рискованных заемщиков это не останавливает.

— Наша кредитная политика достаточно сбалансированна, поэтому в этом сегменте мы будем расти медленнее, чем раньше. Подобный подход дает свои результаты: у нас самый низкий уровень проблемных кредитов. Этому, в том числе, помогло использование искусственного интеллекта в принятии решений. Когда я только пришел в «Сбер», получение кредита выглядело как недельный сбор документов: что-то хранилось на работе, что-то давно лежало в чемодане. Все эти бумажки необходимо было сложить в папку и принести в банк, и только потом после этого кредитный комитет принимал какое-то решение. В итоге на это уходило до двух недель. Сейчас же принятие решения занимает 30 секунд, что позволяет повысить эффективность взаимодействия с клиентом без дополнительных рисков.

— Какую динамику показывает сегмент корпоративного кредитования?

— Резкое увеличение ставки ЦБ, безусловно, повлияло на прирост кредитного портфеля, но не остановило его. По итогам четырех месяцев 2024 года кредитный портфель «Сбера» вырос более чем на 150 млрд рублей (9%).

Мы нацелены оставаться опорным банком для малого бизнеса, крупных компаний и корпораций. Наша задача — постоянно сокращать клиентский путь, делать его более комфортным и при этом сохранять высокую надежность выдаваемых кредитов.

Дополнительным вызовом для нас являются сделки слияния и поглощения с иностранными компаниями, которые уходят из России.

Мы помогаем покупателям их бизнеса структурировать и проводить эти сложные сделки.

— Нет ли у вас опасений, что повышение процентных ставок может оказать негативное влияние на качество задолженности в корпоративном сегменте?

— Конечно, чем выше ставка, тем выше риск. Мы концентрируемся на этом вопросе, изучаем заемщиков, применяем искусственный интеллект. Отмечу, что конъюнктура рынка изменилась не сегодня, а с учетом наших данных по просроченной задолженности клиентов мы не видим, что риск реализовывается.

— Насколько рост доходности сберегательных продуктов увеличил интерес к вкладам?

— Безусловно, это стало существенными стимулом. При высоких ставках люди с удовольствием размещают сбережения на вкладах. Это экономически обоснованное и логичное решение. Общий портфель банка по пассивам физлиц на начало мая в Северо-Западном регионе и Санкт-Петербурге вырос к январю на 6%. В абсолютных цифрах это 2,5 и 1,3 трлн рублей соответственно.

— На руках у населения остается большой объем наличных. Как стимулировать их активнее размещать деньги в банке?

— Мы работаем над увеличением доли безналичных расчетов. Это простой и безопасный инструмент. Когда человек носит с собой наличные, то всегда существует риск, что против него будет совершено преступление. Кроме того, использование наличных создает колоссальные издержки для экономики. При оплате в магазине кассир должен их пересчитать, потом за деньгами приедет инкассатор и отвезет в банк, где их снова пересчитают. Эквайринг и оплата по QR-кодам позволяют спрямить процесс расчетов.

Удобство безналичных расчетов приводит к тому, что люди все меньше и меньше пользуются наличными в повседневной жизни. Изначально 95% операций по дебетовым картам приходилось на снятие наличных. Сейчас люди с удовольствием пополняют баланс, и объем вносимых средств превышает объем снятия.

Кроме того, в кризисные моменты важно обеспечить финансовую стабильность.

В начале пандемии и специальной военной операции происходило массовое снятие денег, что создавало повышенную нагрузку на банковскую систему. Когда человек не может снять наличные в банкоматах, у него создается впечатление финансового кризиса.

В такие периоды важно круглосуточно обеспечивать непрерывность обслуживания населения и пополнять банкоматы в экспресс-режиме. Когда паника схлынет, люди поймут, что держать деньги под матрасом неудобно и небезопасно, и вернут свои средства на счета и вклады.

— За последние несколько лет Сбербанк продал ряд офисных зданий в Санкт-Петербурге. С чем это связано? Есть ли у вас планы избавиться от еще каких-то объектов недвижимости?

— Повышение эффективности использования недвижимости — это непрерывный процесс. Мы занимались этим всегда и будем заниматься в будущем.

— Сохраняют ли актуальность планы Сбербанка по строительству штаб-квартиры на намыве Васильевского острова? Какими будут параметры проекта, когда может состояться переезд?

— Пока не готов анонсировать детали, но этот проект сохраняет актуальность. Здание будет выполнено в современном архитектурном стиле и станет одним из украшений города.

— В 2023 году Сбербанк арендовал у «Максидома» более 25 тыс. кв. м в бизнес-центре на Уральской улице под создание IT-хаба. Зачем вам понадобились столь существенные площади?

— На базе исторических зданий завода имени Калинина будет создано современное пространство для людей креативных специальностей. Дизайнеры проделали большую работу, чтобы построить в этих классических стенах удобное и функциональное пространство. В проекте будет использован ряд инновационных подходов.

— Видите ли вы необходимость в трансформации формата банковских отделений?

— Сейчас мы находимся на этапе очередного преобразования банковских отделений в сторону большего удобства. В этом году на Северо-Западе появится 80 обновленных офисов, восемь из которых уже начали работу. Традиционные банковские отделения больше были нацелены на внутренние банковские процессы и не всегда комфортны для посетителей. И смысл модернизации розничной сети состоит в том, чтобы человек чувствовал себя комфортно и максимально оперативно получил необходимые услуги.

При этом важно понимать, что отделения давно перестали быть единственной точкой взаимодействия с клиентом. Сейчас эту роль играют «Сбербанк-онлайн» и терминалы расчетов в точках розничной торговли, количество которых на Северо-Западе достигло 130 тыс. По этой причине на части площадей в офисах организована зона демонстрации умных устройств (музыкальные колонки, ТВ-приставки, лампы и розетки) и выдачи заказов.

— Есть ли у вас планы сократить площадь банковских отделений?

— Необходимость в крупных отделениях сохраняется. В центре города есть точки, куда клиенту традиционно удобно приезжать за комплексными сервисами. Это ипотека, ячейки и премиум-обслуживание, какие-то быстрые операции. При этом в спальных районах набор сервисов должен быть попроще, поскольку там нет такого спроса. В этом вопросе необходимо исходить из потребностей клиента.

Беседовал Константин Куркин