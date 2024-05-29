Акционеры Hess одобрили слияние с Chevron на $53 млрд

Акционеры Hess одобрили слияние компании с Chevron. О сделке было объявлено в октябре прошлого года, ее сумма составит $53 млрд. Несмотря на одобрение акционеров Hess, вероятность того, что сделка не состоится, все еще велика. Против нее выступают ExxonMobil и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), с которыми Hess совместно разрабатывает месторождение на шельфе Гайаны.

Шельф Гайаны — одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние годы. Его разработкой занимается консорциум из нескольких нефтедобытчиков. При этом основным оператором месторождения является Exxon, а у Hess всего 30% в этом проекте. И у Exxon, и у CNOOC есть приоритетное право на выкуп доли Hess в нефтяном месторождении. Этот актив был одной из главных причин, по которой Chevron заинтересовалась покупкой Hess.

Exxon уже заявила о своем праве приоритетного выкупа доли Hess в проекте и в марте подала иск в Международную торговую палату с требованием заблокировать сделку Hess и Chevron. Exxon полагает, что это разбирательство затянется и завершится только в 2025 году. Chevron запросила палату рассмотреть дело до конца текущего года. Даты слушаний пока не назначены. Попытки компаний договориться не увенчались успехом. Кроме того, сделку должна еще одобрить Федеральная торговая комиссия США, которая начала проверку слияния Hess и Chevron в декабре прошлого года.

Кирилл Сарханянц