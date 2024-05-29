Участок с проектом санатория в поселке Репино продают за 450 млн рублей

В Петербурге выставили на продажу земельный участок площадью 9,8 тыс. кв. м с разработанным проектом санатория на Приморском шоссе в поселке Репино Курортного района. Находящийся в частной собственности объект оценили в 450 млн рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений «Авито».

В объявлении указано, что комплекс расположен в 100 метрах от пляжа Финского залива, состоит из четырех корпусов и включает в себя 192 номера, ресторан, кафе, спортзал, бассейн, сауну, баню, массажные кабинеты, наземный и подземный паркинг. Разработан проект санатория, получено АГО и положительное заключение экспертизы проекта, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Ростелеком» выставил на продажу базу отдыха в Приозерском районе Ленобласти за 500 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте