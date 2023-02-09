В Липецкой области сменился начальник управления образования

Исполняющей обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области назначена Инесса Шуйкова, рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области. Там уточнили, что госпожа Шуйкова приступила к своим обязанностям с сегодняшнего дня, 9 февраля. На этом посту она сменила Лилию Загееву. Лилия Загеева, в свою очередь, готовится возглавить липецкий техуниверситет (ЛГТУ). Коллективу вуза ее представят сегодня как исполняющую обязанности ректора, уточнили в правительстве региона.

Инессе Шуйковой 48 лет. Трудовую деятельность начинала учителем в липецких школах, затем преподавала учителем физики, затем преподавала математику в педагогическом лицее №24, после перешла в липецкий государственный педуниверситет, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента и замдекана по воспитательной работе. С 2016-го — глава центра допобразования «Стратегия», с 2020-го — ректор Института развития образования Липецкой области.

Мария Старикова

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