В поселке Теткино Курской области при атаке беспилотниками загорелись два дома
Поселок Теткино Глушковского района подвергся атаке двумя украинскими дронами, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Загорелись два дома, три дворовые постройки и гараж. Никто не пострадал.
На дома были сброшены взрывные устройства с дронов, написал господин Смирнов в Telegram. Один из беспилотников был сбит. Пожар удалось оперативно потушить. Губернатор пообещал оказать поддержку тем, чье имущество было повреждено.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 29 мая была совершена атака по объектам в Белгородской области. Над регионом сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Град» и один БПЛА. По информации властей Краснодарского края, над Армавиром сбит один беспилотник.
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