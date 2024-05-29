Павел Качкаев стал почетным гражданином Уфы

Работавшему сити-менеджером Уфы с 2003 по 2011 год Павлу Качкаеву присвоили звание «Почетный гражданин Уфы». Единогласное решение принято сегодня на заседании горсовета. С предложением о присвоении звания выступил Собор русских Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Павел Качкаев, выступая перед депутатами, сказал, что он благодарен и горд наградой и выразил надежду, что успеет принести пользу городу и республике.

«Конечно, награда — в том числе, да, и мои заслуги. Но основное — то, что команда работала, на мой взгляд, вполне достойно и многое сделала для города. Я всегда в своей работе старался делать все честно и добросовестно. Те, кто помнит 2003 год, когда меня горсовет назначал главой администрации, я сказал, что не терплю вранья и безалаберности. С этими двумя критериями я стараюсь работать»,— добавил он.

Задача руководителя, по словам господина Качкаева, заключается в том, чтобы выбрать из десятков предложений те, что нужны сегодня городу, «потому что денег никогда не хватает, и надо не заниматься мишурой, а делать то, что необходимо горожанам».

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в селе Черниговка в Чишминском районе Башкирии. Трудовую деятельность начал в 1973 году на башкирском производственном объединении «Прогресс», где занимал различные должности от инженера до технического директора, первого заместителя генерального директора. С 1994 года работает на государственных и муниципальных должностях. С 2003 по 2011 год возглавлял администрацию города. В настоящее время работает депутатом Госдумы.

Наталья Балыкова

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