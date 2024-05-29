Посол Антонов: санкции не сломают российскую экономику

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления США о вероятности введения полного эмбарго на российский экспорт. Господин Антонов убежден, что от подобных мер проиграют сами США. Он утверждает, что никакие санкции не сломают российскую экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Антонова, от подобных мер страдают крупные корпорации, а также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся стран. Он убежден, что своими действиями власти США провоцируют Россию на ответные меры, что также приводит к дальнейшему усугублению «и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге».

«Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути... Мы же используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях»,— говорится в комментарии посла.

Вчера, 28 мая, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете Штаты могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт. По его словам, Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины». О том, что США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, а также перекрыть ей доступ к международным морским путям, говорил замминистра финансов США Уолли Адейемо еще в марте 2022 года на фоне начатой РФ военной операции на Украине.

В апреле президент Владимир Путин заявил, что России не всегда выгодно симметрично отвечать на санкции. По его мнению, властям страны необходимо анализировать, что выгодно или невыгодно для российской экономики. Как уточнил господин Путин, в 2023 году ВВП России прибавил 3,6%, а за январь-февраль 2024-го вырос в среднем на 6%.

О санкциях США и их последствиях — в материале «Ъ» «Запрещенный обогащенный».

Лаура Кеффер