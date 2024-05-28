Иномарка сбила девятилетнего пешехода на Тверской улице в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Центральном районе Петербурга, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, накануне, 27 мая, в 14:30 у дома 15 по Тверской улице 40-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 9-летнего пешехода, который находился в сопровождении отца.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. В настоящий момент все подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тяжело пострадавшем 8-летнем мальчике в аварии с квадроциклом в садоводстве под Петербургом.

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