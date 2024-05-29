Россельхознадзор остановил ввоз посылки с зерном в Петербург из-за его объема

Государственный инспектор Управления Россельхознадзора запретил ввоз в Санкт-Петербург зерновой продукции из-за объемов, превышающих установленную норму, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Груз поступил в Пулково как международное почтовое отправление. В нем был рис и киноа, однако отсутствовал фитосанитарный сертификат. Посылка была отправлена в Петербург из Испании, получатель — физическое лицо.

«В международном почтовом отправлении перемещалось 8,5 кг риса и киноа, что на 3,5 кг превышает допустимое количество. Ввоз на территорию Российской Федерации продукции сверх допустимого количества без сопровождения фитосанитарным сертификатом запрещен»,— подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Большой порт Санкт-Петербурга привезли арахис с вредителем.

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