С начала войны в Газе погибли 30 сотрудников Палестинского Красного Полумесяца

С начала войны в секторе Газа погибли 30 сотрудников Палестинского Общества Красного Полумесяца (PRSC), сообщили в организации. 17 из них погибли при выполнении своих обязанностей.

«Сотрудник Палестинского Общества Красного Полумесяца, работавший в больнице "Аль-Кудс", Сэм Рухи Мохаммад Акель был убит во время удара по его дому в лагере беженцев Эль-Бурейдж, расположенном в центральном районе»,— говорится в сообщении PRCS в соцсети X.

27 мая Al Jazeera и Al Mayadeen сообщали, что израильские ВВС атаковали лагерь беженцев Эль-Бурейдж, расположенный в центральной части сектора Газа. СМИ писали как минимум о двух погибших. ЦАХАЛ эту информацию не комментировал.

По данным ООН, в секторе Газа с начала боевых действий к апрелю 2024-го погибло не менее 200 волонтеров, 30 из них скончались во время выполнения своих обязанностей. В частности, в апреле в анклаве погибли семь волонтеров World Conflict Kitchen в результате атаки ЦАХАЛа по автоколонне организации.

О развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «За Рафах ответят».

Лусине Баласян