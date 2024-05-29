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Коммерсантъ FM
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Lockheed Martin проведет расследование в связи с крушением истребителя F-35

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что разбившийся в Нью-Мексико самолет — истребитель F-35B, который направлялся из Техаса в Калифорнию. Компания проведет расследование причин его падения.

«F-35B вылетел из Форт-Уэрта (штат Техас) на авиабазу Эдвардс (штат Калифорния). Он разбился после дозаправки на авиабазе Киртланд (штат Нью-Мексико). Пилот благополучно катапультировался»,— сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

Самолет упал возле международного аэропорта Альбукерке Санпорт. На борту F-35 был только пилот, его госпитализировали с тяжелыми травмами. Подробности его состояния не приводятся. После крушения истребителя возник пожар, он уже потушен.

Лусине Баласян

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