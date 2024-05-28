В среду в Черноземье будет облачно, без осадков, от 10°С до 28°С

В среду, 29 мая в регионах Черноземья ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от 10°С до 28°С, сообщает Гидрометцентр России.

В Липецке и Тамбове по прогнозу будет малооблачно, температура от 10°С ночью до 27°С в дневное время.

В Воронеже и Орле прогнозируется переменная облачность. В Воронеже ночью температура опустится до 11°С днем воздух прогреется до 28°С. Температурный режим в Орле — от 13°С ночью до 27°С днем.

В Курске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью похолодает до 14°С, днем столбики термометров могут подняться до 27°С.

В Белгороде по прогнозу будет облачно, температурный режим в течение суток — от 14°С до 28°С.

Денис Пискунов