Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские военные освободили 21 солдата Чада из плена боевиков

Российские военные провели в Центральной Африке операцию по освобождению солдат армии Чада из плена исламистских боевиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего был освобожден 21 солдат. В операции также участвовали бойцы республики.

Военнослужащие Чада попали в плен при разминировании аэропорта в районе Тибести (нагорье в центральной Сахаре). В плену они провели примерно девять месяцев. В сообщении Минобороны, которое приводит «РИА Новости», отмечается, что военнопленные подвергались пыткам и содержались в тяжелых условиях. После освобождения солдаты были доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь. Затем их в сопровождении российских военных эвакуировали в Чад.

Министр обороны Республики Чад, добавили в российском министерстве, поблагодарил военных РФ за освобождение солдат. Он назвал Россию надежным партнером африканских государств «в отличие от Франции, Великобритании и США». Последние, по его словам, получали от населения континента только выгоду, ничего не делая взамен.

В январе президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Он заявил, что РФ следит за ситуацией с терроризмом в Чаде и намерена содействовать ее стабилизации.

Как прошла встреча двух лидеров — в материале «Чад вдвоем».

Евгений Белоусов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...