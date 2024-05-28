Российские военные освободили 21 солдата Чада из плена боевиков

Российские военные провели в Центральной Африке операцию по освобождению солдат армии Чада из плена исламистских боевиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего был освобожден 21 солдат. В операции также участвовали бойцы республики.

Военнослужащие Чада попали в плен при разминировании аэропорта в районе Тибести (нагорье в центральной Сахаре). В плену они провели примерно девять месяцев. В сообщении Минобороны, которое приводит «РИА Новости», отмечается, что военнопленные подвергались пыткам и содержались в тяжелых условиях. После освобождения солдаты были доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь. Затем их в сопровождении российских военных эвакуировали в Чад.

Министр обороны Республики Чад, добавили в российском министерстве, поблагодарил военных РФ за освобождение солдат. Он назвал Россию надежным партнером африканских государств «в отличие от Франции, Великобритании и США». Последние, по его словам, получали от населения континента только выгоду, ничего не делая взамен.

В январе президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Он заявил, что РФ следит за ситуацией с терроризмом в Чаде и намерена содействовать ее стабилизации.

Как прошла встреча двух лидеров — в материале «Чад вдвоем».

Евгений Белоусов