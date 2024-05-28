Карта военной операции на 28 мая 2024 года
Средства ПВО за сутки сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также 39 беспилотников, сообщило 28 мая Минобороны РФ. Российская армия отразила 14 контратак, пять из них — в районе Волчанска и Старицы Харьковской области. Также в военном ведомстве заявили, что группировка «Север» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Президент Владимир Путин во время общения с журналистами в Узбекистане заявил, что наступление российской армии на Харьковскую область спровоцировали украинские удары по Белгороду и другим приграничным районам.
По данным «РИА Новости», вооруженные силы Украины за сутки нанесли 68 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо заявил, что у поселка Новоалексеевка сбита маловысотная противокорабельная ракета «Нептун», летевшая в сторону Крыма. В Горловке из-за украинского обстрела пострадало здание школы, сообщил мэр Иван Приходько. По информации белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ за прошедшие сутки атаковали Белгород, три городских округа и пять районов области, выпустив свыше ста снарядов. Луганск дважды подвергся обстрелу, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Повторный прилет был зафиксирован в месте ликвидации первого, уточнил дипломат.
Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате обстрела поражены объекты инфраструктуры в областном центре. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Полтаве. О взрывах в Одессе заявлял мэр города Геннадий Труханов.