Боррель заявил об отсутствии в ЕС консенсуса по обучению солдат ВСУ на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Миссия военной помощи ЕС в поддержку Украины сумела уже подготовить порядка 50 тыс. солдат ВСУ. Тренировки украинских бойцов ведутся европейскими инструкторами на территории стран ЕС. Вопрос возможного проведения тренировок уже на территории самой Украины обсуждается в ЕС, но консенсуса по этому вопросу пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Мы должны адаптировать наши возможности по подготовке военных к потребностям Украины»,— сказал господин Боррель на пресс-конференции после заседания Совета минобороны ЕС (запись пресс-конференции опубликована на сайте ЕС). По его словам, вопрос военной поддержки сейчас является основным для Евросоюза.

В этот же день, 28 мая, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не исключают возможность отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе. До этого главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие прибыть французским инструкторам на Украину. Позднее Минобороны Франции заявило, что данный вопрос еще прорабатывается.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов