Суд огласил приговор за взятку двум руководителям Авиаремонтного завода

Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Сергею Левину и Денису Сенчагову, которых признали виновными в получении взятки (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и подкупе работника контрактной службы (ч. 2 ст. 200.5 УК РФ). Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В сообщении уточняется, что Левин, состоявший в должности заместителя управляющего директора по безопасности и режиму ОАО «20 Авиационный ремонтный завод» (входит в Ростех), вступил в сговор с замуправляющего директора по экономике и финансам господином Сенчаговым на получение взятки в размере 700 тыс. рублей от заместителя генерального директора ООО «ОП “Система”». За это господа Левин и Сенчагов должны были обеспечить посредством включения в конкурсную документацию завышенных требований к участникам конкурса на заключение договора на оказание охранных услуг именно с компанией «Система».

Чуть позже Левин и Сенчагов вступили в еще один сговор на подкуп члена комиссии по осуществлению закупок и потребовали от него подготовку конкурсной документации с конкурентным преимуществом «ОП “Система”». В случае отказа мужчины угрожали сотруднику увольнением. После заключения договора с компанией господа Левин и Сенчагов передали ему 270 тыс. рублей.

Суд назначил Сергею Левину восемь лет исправительной колонии строго режима и штраф в размере 2,5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с закупками, на 5,5 лет. Денису Сенчагову дали 7,5 лет условно с испытательным сроком четыре года, а также штраф в размере 2,5 млн рублей с аналогичным решением о лишении права заниматься закупкой на 5,5 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что руководитель таможенного поста «Лесной порт» задержан по подозрению во взяточничестве.

Варвара Рудич

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