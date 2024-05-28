Спикер гордумы Воронежа выступил в суде по делу бывшего вице-мэра Бавыкина

Спикер гордумы Воронежа Владимир Ходырев принял участие в очередном заседании по рассмотрению уголовного дела бывшего вице-мэра и экс-главы управы Коминтерновского района Юрия Бавыкина, которого судят за мошенничестве на выборах в местную городскую и областную думы в 2020 году.

Адвокат господина Бавыкина Андрей Рябов не стал комментировать «Ъ-Черноземье» итоги заседания из-за того, что оно рассматривалось в закрытом режиме. Решение о закрытии заседания суд принял по ходатайству государственного обвинителя.

Экс-чиновника Юрия Бавыкина и его заместительницу во время работы в управе Коминтерновского района Светлану Васькову Следственный комитет обвиняет в том, что в 2020 году они получили от девятерых кандидатов в депутаты городской и областной дум почти 7 млн руб. за помощь на выборах, но ничего не сделали (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Речь идет об избравшихся в итоге в гордуму Вадиме Клецове, Сергее Кудрявцеве (лишился мандата за мошенничество с госсобственностью), Александре Жукове, Иване Кандыбине, Дмитрии Крутских, Александре Чуфиневе, а также ставших областными депутатами Дмитрии Лукинове, Елене Губиной и Андрее Прытыкине. Отдельно господину Бавыкину вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Уголовное дело рассматривается в Коминтерновском райсуде Воронежа с середины 2022 года. В судебном заседании приняли участие все парламентарии, которые изначально проходили по делу потерпевшими, но потом этого статуса лишились. Вину Юрий Бавыкин отрицает, а Светлана Васькова признает. Защита бывшего вице-мэра неоднократно ходатайствовала о возврате дела прокурору, однако суд эти прошения отклонял.

Сергей Толмачев

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