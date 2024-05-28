Госдума приняла закон о праве на самостоятельную продажу ипотечных квартир

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который дает россиянам возможность самостоятельно продавать ипотечное имущество без ограничений по сумме полученного кредита. Автор законопроекта Ирина Яровая говорила, что в настоящий момент квартиры, которые находятся в залоге у банка, можно продать только через публичные торги или аукцион.

В первом чтении законопроект приняли в декабре 2020 года. После этого он был доработан. В документе уточнили перечень ситуаций, когда заемщику продать самому жилье не позволят. Права не будут иметь граждане, в отношении которых идет процедура банкротства, а также те, кто заложил имущество нескольким кредиторам. Самостоятельная продажа ипотечного жилья также будет ограничена после подачи в суд иска о наложении взыскания и инициирования изъятия залога по исполнительной надписи нотариуса.

Из законопроекта к второму чтению убрали ограничения по размеру кредита. Изначально для самостоятельной продажи ипотечного имущества размер кредита не должен был превышать 15 млн руб. В новой версии документа также сказано, что заемщик может продать недвижимость за четыре месяца при сохранении возможности продления срока ее реализации.

Для продажи ипотечного жилья заемщик должен уведомить об этом банк. При отсутствии ограничений кредитная организация в течении десяти дней согласовывает процедуру и рассчитывает минимальную цену продажи. Деньги по сделке поступят банку, положительная разница между стоимостью продажи и размером долга будет перечислена заемщику.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Ипотечные квартиры расширяют предложение».