Отменен оправдательный приговор за мошенничество экс-депутату Тамбовской гордумы

Тамбовский облсуд удовлетворил жалобу гособвинителя на приговор Ленинского райсуда Тамбова от 14 февраля 2024 года, признавшего экс-депутата Тамбовской гордумы Сергея Конобеева невиновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии). Решение первой инстанции отменено, материалы дела направлены на новое рассмотрение. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Меру пресечения в отношении Сергея Конобеева в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении решено оставить без изменения.

Основанием для отмены приговора первой инстанции послужили «несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенное нарушение уголовно-процессуального закона».

В основу уголовного дела легли события июля–сентября 2015 года, когда ООО «ИнвестСтройТамбов», которое возглавлял Сергей Конобеев, строило многоквартирный дом на улице Киквидзе, 73В в Тамбове. По версии следствия, зная, что фирма находится в трудном финансовом положении, генеральный директор продал квартиру в несданном здании за 900 тыс. руб., не собираясь передавать ее собственнику. Спустя полтора года глава компании заключил с АО «АИЖК Тамбовской области» договор инвестирования в совместное строительство указанного дома, предметом оплаты по которому с его стороны была та же квартира. «Тем самым он дважды продал одну и ту же квартиру, осознавая очевидный мошеннический характер своих действий»,— поясняли ранее в облпрокуратуре.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИнвестСтройТамбов» было зарегистрировано в Тамбове в мае 2011 года. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых помещений. Учредители — Сергей Конобеев (5%) и Татьяна Конобеева (95%). В мае 2020 года арбитражный суд Тамбовской области признал ООО банкротом. В июле того же года Сергей Конобеев перестал был генеральным директором компании.

В марте 2020 года Ленинский райсуд Тамбова признал Сергея Конобеева виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии), но освободил его от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В марте 2021 года Советский райсуд Тамбова приговорил экс-депутата к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере и два эпизода мошенничества с преднамеренным неисполнением обязательств договора в сфере предпринимательской деятельности (ч. 4, 6 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В декабре 2022-го Советский райсуд увеличил наказание до шести лет и трех месяцев лишения свободы. В декабре 2023 года Рассказовский райсуд заменил неотбытую часть наказания принудительными работами сроком на год, девять месяцев и два дня.

Алина Морозова

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