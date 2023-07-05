Прокуратура направила в суд очередное дело о мошенничестве экс-главы тамбовской строительной фирмы

В Советский райсуд Тамбова направлено уголовное дело бывшего генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов» Сергея Конобеева. Об этом сообщила прокуратура региона. Бывшего депутата местной гордумы обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии).

В основу уголовного дела легли события июля–сентября 2015 года, когда ООО строило многоквартирный дом на улице Киквидзе, 73В в Тамбове. Зная, что фирма находится в трудном финансовом положении, обвиняемый продал квартиру в несданном здании за 900 тыс. руб., не собираясь передавать ее собственнику. Спустя полтора года генеральный директор заключил с АО «АИЖК Тамбовской области» договор инвестирования в совместное строительство указанного дома, предметом оплаты по которому с его стороны была та же квартира. «Тем самым он дважды продал одну и ту же квартиру, осознавая очевидный мошеннический характер своих действий»,— пояснили в прокуратуре.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИнвестСтройТамбов» было зарегистрировано в Тамбове в мае 2011 года. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых помещений. Учредители — Сергей Конобеев и Татьяна Конобеева. В мае 2020 года арбитражный суд Тамбовской области признал ООО банкротом.

Конобеева уже трижды судили за аналогичные преступления в сфере долевого строительства в 2020-2022 годах. Совокупно он получил 12 лет и три месяца лишения свободы. По данным прокуратуры, сейчас бывший депутат отбывает срок в колонии общего режима.

Алина Морозова