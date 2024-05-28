Гострудинспекция выявила нарушения в работе «Нижегородского метро»

Сотрудники региональной Гострудинспекции проверили работу муниципального предприятия «Нижегородское метро» и обнаружили ряд нарушений.

По данным надзорного ведомства, учреждение не соблюдает правила обеспечения работников спецодеждой и другими средствами защиты и правила по охране труда во время погрузки. Кроме того, содержание инструкций по охране труда на предприятии не соответствует требованиям.

Гострудинспекция выдала предписание об устранении нарушений. Возбуждено административное дело.

Елена Ковалева