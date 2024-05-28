Путин: если польские военные зайдут на Украину, они уже не уйдут

Президент России Владимир Путин заявил, что польские военные никогда не уйдут с территории Украины, если власти Польши отправят туда свой контингент. Военнослужащие других стран, по его словам, в аналогичном случае покинут Украину.

«Вот польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты (на территорию Украины.— "Ъ"). Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если, скажем, зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, то другие уйдут, поляки — никогда. Это очевидная вещь, для меня, во всяком случае»,— сказал Владимир Путин во время пресс-конференции в Ташкенте.

Он также прокомментировал предложение разместить иностранный контингент на границах Украины, чтобы высвободить стоящих там украинских военных. По его словам, подобные заявления — «чушь и дурь».

Ранее сегодня, 28 мая, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны не исключают возможности отправки военнослужащих на территорию Украины. Первым аналогичное заявление сделал в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон. Большинство стран ЕС предложение об отправке войск не поддержали. 27 мая главком ВСУ сообщил, что подписал документы, которые разрешат Франции отправить на территорию Украины военных инструкторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Открыть ящик Макрона».