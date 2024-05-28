БПЛА ВСУ атаковали автомобили в четырех населенных пунктах Белгородской области

28 мая сразу в нескольких районах Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали автомобили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Один из инцидентов произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа. В результате сброса взрывного устройства никто из мирных граждан не пострадал, но автомобиль полностью сгорел.

В селе Муром сброшенное с дрона взрывное устройство пробило в автомобиле заднее стекло, пострадавших нет. В селе Вознесеновка дрон-камикадзе врезался в капот машины. Здесь тоже обошлось без пострадавших, автомобиль получил серьезные повреждения. Также два движущихся автомобиля подверглись атаке БПЛА в Шебекинском городском округе.

Как сообщал глава региона ранее, за прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти белгородским муниципалитетам с помощью как минимум 110 боеприпасов и 26 беспилотных летательных аппаратов. Также в одном населенном пункте была обнаружена воронка от боеприпаса. В результате атак пострадал один человек, разрушения установлены в 25 населенных пунктах.

Денис Пискунов