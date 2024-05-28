Треть нижегородцев готовы оплатить детям первоначальный взнос по ипотеке

Полную стоимость квартиры для своих детей готовы оплатить 8% жителей Нижнего Новгорода. Еще 33% согласны вложить средства в первоначальный взнос, 27% — готовы оплатить до 50%. Такие данные девелопер ПИК и страховая компания «Росгосстрах» получили в ходе собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опрос также показал, что 37% нижегородцев готовы вложить в покупку 1-3 млн руб., по 14% — от 5 до 10 млн рублей или ограничиться 500 тыс. руб. В ходе исследования выяснилось, что 37% нижегородцев уже обеспечили детей недвижимостью, 28% планируют это сделать. При этом 11% считает, что дети должны сами купить себе квартиру.

Квартира в строящемся доме (31%) или в новостройке (25%) стали самыми желанными типами жилья для детей. Большинство респондентов готовы вложить средства в покупку квартиры-студии (42%) или двухкомнатной квартиры (32%).

Для тех, кто готов потратить свыше 5 млн руб. на приобретение жилья основным источником финансирования покупки стала ипотека, ей воспользовались или планируют воспользоваться 76% опрошенных. Среди тех, кто готов потратить до 5 млн руб. главным источником оказались собственные накопления (51%).

Андрей Репин