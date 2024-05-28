Экс-директор торгового дома «Башспирт» останется в СИЗО до 10 августа

Верховный суд Башкирии оставил в силе определение Советского райсуда Уфы о продлении ареста бывшего директора торгового дома «Башспирт» Александра Компанченко до 10 августа. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Александр Компанченко обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. в ч. 4 ст. 186 УК РФ), присвоении или растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Вместе с ним фигурантами уголовного дела проходят бизнесмен Артур Хазигалеев и экс-гендиректор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов.

По версии следствия, Нугуманов и Компанченко продали Хазигалееву недвижимое имущество «Башспирта» по заниженным ценам. Затем «Башспирт» взял в аренду объекты у предпринимателя.

Идэль Гумеров

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