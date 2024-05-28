В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

В Санкт-Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды — согласно прогнозу, в ближайшие дни среднесуточная температура на 7-10 градусов превысит норму, сообщила пресс-служба городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Оранжевый уровень опасности будет действовать до 12 часов 30 мая. В этот же период сохраняется высокий риск возникновения пожаров, предупредили в пресс-службе.

28 мая в Петербурге был достигнут температурный рекорд — воздух прогрелся до 29 градусов, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«К 14 часам по данным городской метеостанции воздух прогрелся ровно до +29°, что кстати недалеко от суточного рекорда, который для 28 мая составляет +29,7° и установлен в 2007 году»,— написал господин Леус.

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что в период с 28 мая по 1 июня в Петербурге и Ленобласти ожидается превышение температурной нормы на 7-10 градусов. Дневные температуры — до 28 градусов, ночные — до 17. Среднесуточная температура составит 22 градуса.

27 мая в Петербурге продлили до 13 часов 29 мая действие желтого уровня погодной опасности в связи с жаркой погодой и ожидающейся грозой.

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