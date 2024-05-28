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Нижегородский монтажник кондиционеров сорвался с высоты и умер от травм

В Нижегородской области монтажник кондиционеров ООО «Главклимат» сорвался с высоты и при падении на землю получил множественные травмы. По данным трудовой инспекции, его успели живым доставить в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося, идет расследование.

В инспекции уточнили, что сообщение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило. Это является нарушением трудового законодательства.

Андрей Репин

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