Нижегородский монтажник кондиционеров сорвался с высоты и умер от травм

В Нижегородской области монтажник кондиционеров ООО «Главклимат» сорвался с высоты и при падении на землю получил множественные травмы. По данным трудовой инспекции, его успели живым доставить в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося, идет расследование.

В инспекции уточнили, что сообщение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило. Это является нарушением трудового законодательства.

Андрей Репин