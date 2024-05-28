Тамбовского перевозчика будут судить за мошенничество с льготными картами

Прокуратура Тамбовской области сообщила от утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о мошенничестве с использованием льготных транспортных карт в Мичуринске (ч. 4 ст. 159.2 УК, до 10 лет лишения свободы). По данным «Ъ-Черноземье», перед судом предстанет 41-летний Дмитрий Щетинин.

Расследованием уголовного дела занималось региональное МВД. По версии следствия, с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го обвиняемый, занимающийся перевозками пассажиров, производил фиктивные операции по оплате проезда с использованием 78 социальных транспортных карт льготной категории граждан. Фактически транспортные услуги льготникам не оказывались, но перевозчик подавал властям Мичуринска отчеты по учету проезда по социальным картам. В результате он получил бюджетные субсидии на сумму в более чем 3,8 млн руб.

Уголовное дело передадут на рассмотрение в Мичуринский горсуд.

Сергей Толмачев