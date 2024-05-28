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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин и Мирзиёев общались тет-а-тет до трех часов ночи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжались до трех часов ночи. По его словам, объем сотрудничества двух стран огромен и требует предметных обсуждений.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я знаю, что вчера они где-то часов до трех утра общались вдвоем. Собственно, президент Узбекистана пригласил президента к себе домой, где он живет. То есть это абсолютно доверительное общение. Настоящая личная дружба»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент был опубликован в Telegram-канале журналиста.

При этом господин Песков отметил, что долгий визит президента обусловлен «не праздностью», а обширной повесткой дня, которая «настолько предметна, что требует детального проговора глав государств». Он сослался на слова господина Мирзиёева, который говорил, что на переговорах он с президентом России «с бумагой и ручкой» обсуждает конкретное взаимодействие. Пресс-секретарь также объяснил расширенный состав российской делегации объемами двухстороннего сотрудничества и инвестиций.

Владимир Путин прибыл в Узбекистан 26 мая. По итогам переговоров стороны подписали «солидный пакет документов» в сфере коммерции, торговли, науки, культуры и мирного атома. Главы государств также обсудили строительство в Узбекистане атомной станции с малыми реакторами, создание медно-обогатительного предприятия, газохимического комплекса и металлургического кластера.

Подробнее о встрече двух президентов — в репортаже Андрея Колесникова «Нас утро встречает Ташкентом».

Александра Горошилова

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