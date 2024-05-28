В Уфе во время реконструкции демонтирована чаша мозаичного фонтана

В сквере Ильича напротив Городского культурно-досугового центра (бывший дворец культуры Химиков) начался демонтаж чаши мозаичного фонтана, сообщила пресс-служба мэрии Уфы со ссылкой на начальника Управления капитального строительства Игоря Чернова.

Администрация обещает заменить мозаику из стеклонита на новую из смальты. Разрушение чаши и частичная утрата мозаичного рисунка обосновывается аварийным состоянием конструкции из-за коррозии бетона.

Как сообщал «Ъ-Уфа», реконструкция фонтана обойдется в 80,8 млн руб. и должна завершиться к июню 2025 года, облицовка чаши мозаикой — до 20 мая 2025 года. Подрядчиком выбрано производственное предприятие «Уралстройснаб».

Мозаичный фонтан в сквере Ильича был открыт в 1975 году, последние 24 года он не действует.

Идэль Гумеров

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