Лихачев и Гросси признали пока невозможным перезапуск ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев завершили встречу в Калининграде. Стороны пришли к выводу, что снова запустить работу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пока невозможно. 23 мая ЗАЭС перешла на резервную линию из-за отключения последней ЛЭП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси (в фокусе)

Фото: Росатом, Reuters Рафаэль Гросси (в фокусе)

Фото: Росатом, Reuters

«На сегодняшней встрече мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по тем необходимым мерам, которые нужно принимать дальше по укреплению безопасности ЗАЭС, обменялись мнениями по дальнейшим шагам, а также обсудили возможность перезапуска ЗАЭС, которая в настоящий момент, по общему мнению, представляется невозможной»,— сказал Рафаэль Гросси (цитата по ТАСС).

«Могу сказать со своей стороны, что мы оцениваем сегодняшнее состояние — техническое состояние, состояние, связанное с кадрами Запорожской атомной электростанции, — как абсолютное безопасное»,— сказал Алексей Лихачев. Он сообщил, что оценка проводилась с Ростехнадзором. Оценивалась как физическая защита станции, так и с точки зрения комфортной работы персонала. В частности, ведомство проверило средства борьбы с беспилотнками, резервуары с обработанным ядерным топливом и системы физзащиты.

По итогам встречи Алексей Лихачев отметил, что остались дискуссионные направления, «но в целом взаимодействие имеет тенденцию к улучшению». В частности, по вопросам безопасности ЗАЭС. Оно выражается в пребывании МАГАТЭ на ЗАЭС, а также регулярном взаимодействии агентства с «Росатомом» и прочими вовлеченными органами — Ростехнадзором, войсками РХБЗ, Росгвардией и МИДом РФ.

Сейчас работа ЗАЭС зависит от единственной резервной линии «Феросплавная» на 330 кВ. 23 мая МАГАТЭ сообщило, что из-за замыкания отключилась единственная оставшаяся линия электропередачи (ЛЭП) на 750 кВ. Сегодня, 28 мая, в аэропорту Храброво в Калининграде прошли переговоры Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева по данному вопросу. На встрече также присутствовали представители МИДа, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.

Подробнее о ситуации на ЗАЭС — в материале «Назови меня тихо без имени».

Александра Горошилова