Вместо включения комментариев мэр Нижнего Новгорода запустил бота для обращений

Нижегородский аналитический центр создал Telegram-бота, куда жители могут отправлять свои жалобы и вопросы, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Ранее таким инструментом были комментарии в Telegram-канале главы города, но их отключили 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам мэра, раньше обращения из чата отрабатывала платформа «Лобачевский», но «конструктив и реальные проблемы» терялись среди многочисленных оскорблений одних жителей в сторону других.

При этом комментарии на странице главы города во «ВКонтакте» остаются открытыми.

Елена Ковалева