Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вместо включения комментариев мэр Нижнего Новгорода запустил бота для обращений

Нижегородский аналитический центр создал Telegram-бота, куда жители могут отправлять свои жалобы и вопросы, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Ранее таким инструментом были комментарии в Telegram-канале главы города, но их отключили 17 апреля.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам мэра, раньше обращения из чата отрабатывала платформа «Лобачевский», но «конструктив и реальные проблемы» терялись среди многочисленных оскорблений одних жителей в сторону других.

При этом комментарии на странице главы города во «ВКонтакте» остаются открытыми.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...