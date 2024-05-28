Вместо включения комментариев мэр Нижнего Новгорода запустил бота для обращений
Нижегородский аналитический центр создал Telegram-бота, куда жители могут отправлять свои жалобы и вопросы, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Ранее таким инструментом были комментарии в Telegram-канале главы города, но их отключили 17 апреля.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По словам мэра, раньше обращения из чата отрабатывала платформа «Лобачевский», но «конструктив и реальные проблемы» терялись среди многочисленных оскорблений одних жителей в сторону других.
При этом комментарии на странице главы города во «ВКонтакте» остаются открытыми.