В Петербурге ожидают ухудшение погодных условий из-за грозы, ветра и жары

Во второй половине дня во вторник, 28 мая, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе местами пройдут грозы, ливни, с кратковременным усилением ветра до 15 м/с и повышением температуры воздуха до +29 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в День города, 27 мая, Петербург превысил температурные отметки сразу нескольких лет. По словам главного синоптика Гидрометцентра Александра Колесова, за прошедший день в городе зафиксировали +27,8 градуса.

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