Guardian: экс-глава «Моссада» угрожал бывшему прокурору МУС

Бывший директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» Йоси Коэн оказывал давление на Фату Бенсуду, тогдашнего прокурора Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники. По их данным, глава «Моссад» хотел, чтобы МУС отказался расследовать военные преступления на палестинских территориях.

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Йоси Коэн возглавлял «Моссад» с января 2016 по июнь 2021 года. Фату Бенсуда была прокурором МУС с 2012 по 2021 год. По словам неназванного высокопоставленного израильского чиновника, операция по давлению на чиновницу МУС была одобрена властями Израиля. Четыре других источника подтвердили, что Фату Бенсуда сообщила небольшой группе должностных лиц МУС о попытках Израиля склонить ее на свою сторону.

По словам источников издания, давление на Фату Бенсуду хотели оказать с помощью «секретного заговора». По данным издания, у нее и Йоси Коэна были тайные контакты перед началом расследования преступлений Израиля. Источники утверждают, что сначала глава «Моссада» вежливо пытался перевести прокурора МУС на сторону Израиля, но затем начал угрожать, говоря, что ей «не стоит вмешиваться в дела, которые могут поставить под угрозу» ее безопасность или безопасность ее семьи. Два источника издания заявили, что «Моссад» получил расшифровку записей разговоров мужа госпожи Бенсуды и мог использовать их против нее.

Власти Израиля в комментарии Guardian назвали эту информацию ложными обвинениями. Фату Бенсуда также отказалась от комментариев.

Несмотря на давление, МУС начал расследование в 2021 году. Оно было закончено на прошлой неделе: тогда главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подаст заявление на получение ордеров на арест израильских чиновников.

20 мая прокурор МУС Карим Хан сообщил, что будет требовать от палаты предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров «Хамаса» за военные преступления. Президент США Джо Байден назвал это решение возмутительным. Карим Хан объяснил свой запрос об ордере на арест израильских официальных лиц тем, что никто не имеет право совершать преступления против человечности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и в МУС не дует».

Анастасия Ларина