Власти Тамбова планируют благоустроить сквер имени Баратынского за 45 млн рублей

Муниципальное учреждение Тамбова «Дирекция благоустройства и озеленения» объявило торги по выбору подрядчика для благоустройства сквера имени Е.А. Баратынского на улице Карла Маркса в облцентре. Начальная цена контракта — 44,7 млн руб. Форма торгов — электронный аукцион. Заявки на участие принимаются до 30 мая, итоги будут подведены 3 июня. Это следует из данных сайта госзакупок.

Работы необходимо выполнить до 30 августа 2024 года. Согласно условиям контракта, подрядчик сначала должен будет демонтировать старое покрытие, детскую площадку и устройства освещения. Затем требуется уложить новую плитку и резиновое покрытие для детских площадок. На завершающем этапе планируется высадка газонов, монтаж устройств освещения и видеонаблюдения, малых архитектурных форм и других объектов: в частности в сквере должны появиться шкаф для буккроссинга, круглая деревянная скамья и арт-объект «Перо».

На месте сегодняшнего сквера Баратынского в первой половине XVIII века на окраине Пушкарской слободы возникла площадь. На протяжении многих лет она была торговым центром, а ее название менялось в зависимости от вида реализуемой продукции: она была и Щепной, и Сенной, и Хлебной. С приходом советской власти территория сменила название на площадь Коминтерна, а в 1930-х годах образованному на месте площади скверу было присвоено имя Мичурина. Позже здесь установили и бюст ученого, но в конце 1980-х его убрали во время реконструкции. Современное название и облик сквер получил в 2011 году, когда здесь был установлен памятник поэту, уроженцу региона Евгению Баратынскому. Авторы памятника — скульптор Константин Малофеев и архитектор Александр Куликов.

Денис Пискунов

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