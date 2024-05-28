В Нефтекамске во время пожара в магазине пиротехники погибла женщина

Во время разбора сгоревшего административного здания на Магистральной улице, 7 в Нефтекамске нашли тело 52-летней женщины, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. В доме выгорел магазин пиротехники и офисы на площади 150 кв. м. Из-за взрыва обрушился второй этаж. Одна женщина успела выбраться из здания, вторая погибла.

Пожар ликвидирован, сейчас разбирают завалы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в тушении участвовал 21 пожарный и 7 единиц техники, подано несколько пожарных стволов.

Майя Иванова

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