В Нефтекамске тушат пожар в магазине пиротехники

Сегодня около 11:00 в Главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании на Магистральной улице, 7 в Нефтекамске. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, по предварительным данным, горит магазин пиротехники.

В тушении участвует 21 пожарный и 7 единиц техники, подано несколько пожарных стволов. В ходе ликвидации пожара частичное обрушился второй этаж. «Пожарные с риском для жизни принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня и его ликвидации»,— отмечают в пресс-службе. Пожар локализован на площади 150 кв. м.

Информация по пострадавшим уточняется. Возможно в здании осталась женщина, вторая самостоятельно эвакуировалась из здания.

Тушение продолжается, причина пожара устанавливается.

Майя Иванова

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